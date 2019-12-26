أخبار مصر | الجميع التف حول حب حفيد الرسول.. "سُكان المشهد الحسيني" الأكثر حظًا

منى هريدي "خالتي فرنسا الحقيقية": أشعر أن أولياء الله في كل مكان

ثلاث درجات سُلم فقط، تقودك لأحد أقدم وأشهر محال الفول والطعمية في منطقة الحسين، مكان صغير لا يتسع سوى لبعض أفراد، ولكن يأتي إليه الكثير من زوار المكان، قاصدين "خالتي فرنسا" الحقيقية، وهي منى هريدي، التي عُرفت بالشخصية الحقيقية لفيلم "خالتي فرنسا"، الذي جسدته الفنانة عبلة كامل.



على عتبات هذا المكان وتحديدًا تحت ورقة كُتب عليها "هذا من فضل ر بي"، تجلس سيدة بشوشة الوجه، بسيطة الملامح، ودودة الطباع، ترحب بكل من مر أمام مطعمها البسيط، الذي مر على عمره أكثر من 50 عام، وعلقت عليه لافتة كُتب عليها "خالتي فرنسا".



"بالنسبة لنا هو عيد، لمولد الحسين داخلنا طعم مختلف، نستعد له قبل مجيئه بنحو شهر كامل، حتى الأطفال، وفي الليلة الكبيرة، تظل كل شوارع المكان في يقظة حتى الصباح، ابتهالات وذكر في كل مكان، وفرحة في كل بيت"، بهذه الكلمات وصفت خالتي فرنسا لحظات الفرح بقدوم المولد.

وعن إحساسها، قالت: "يمثل المولد الحسيني لنا كل شئ، سيدنا الحسين جده النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يكون له احتفال مختلف ومميز، فنقوم بتحضير الأرز بلبن الذي نوزعه على الزائرين، واللحوم والوجبات المختلفة، كل شخص على حسب إمكانياته، أشعر أن أولياء الله الصالحين كلهم في زيارة لسيدنا الحسين، ورائحة عطرة في كل مكان".



فضلًا عن كونه مولدًا للذكر، ولكنه أيضًا يزيد من ترابط المجتمع الحسيني، فأضافت فرنسا: "في تلك الأيام نتبادل الأطعمة والوجبات بين سكان المنطقة بالكامل، ونزور بعضنا البعض، حتى الأطفال لهم دور أصيل في ذلك، وهذا يزيد من حب العطاء والكرم داخلهم منذ الصغر".



إن كنت من رواد البيت، ستشعر أن الوضع اختلف كثيرًا عن ذي قبل، فتقول فرنسا: "على الرغم من الاحتفاظ بأغلب العادات الحسينية في المولد، إلا أن لمسة الشباب أضفت بعض الاختلاف، فنرى الدي جي يذيع الابتهالات والذكر بدلًا من بعض الحلقات والدوائر التي كانت تٌنصب، ولكن للماضي طعم مختلف، فكان يستمر المولد نحو شهر، والآن أسبوع فقط، ولكن أجيال تُسلم أجيال، كنت انتظر البعض كل عام يأتون لشراء الطعمية وتوزيعها على الزوار، والآن أبنائهم من يقومون بذلك، أتذكر كل تلك اللحظات وكأنها اليوم".



العطاء دائمًا يزيد الرزق، فحرصت فرنسا على خدمة رواد البيت منذ صغرها، حتى بلغت عقدها الخامس؛ فكانت تشارك بتوزيع الأطعمة، وتعلم أطفالها وأحفادها أن زيادة العطاء يزيد الرزق، فقالت: "دايمًا بوصيهم إن لزائري بيوت الله متحطوش بعدد، زيد العطاء يزيد الخير".



ووجهت فرنسا رسالة لكل من لم يشارك في مولد الحسين من قبل، قائلة: "فاتك نصف عمرك، مولد مولانا سيدنا الحسين ابن الأشرفين وحفيد الرسول، يجب أن يكون يومًا مختلفًا يشارك فيه جميع المسلمون".

