أخبار مصر | "عادل" يحول جذوع النخيل إلى تحف تحاكي التراث الشعبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عادل" يحول جذوع النخيل إلى تحف تحاكي التراث الشعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن إفتتاح وزارة التضامن الاجتماعي لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية، الذي يقام بقاعة الصندوق الإجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر.

وترصد "الخليج 365" حكاية عادل محمود أحد المشاركين في المعرض، وهو أبن الواحات الداخلة بلد الجمال والإبداع والبيئة الصحراوية.

يقول عادل إنه يعمل بفن النحت على خشب جذوع النخیل لتجسيد أشكال تحاكى بالتراث الشعبي والمعروف بين العامة أن نحت وتجسيد الأشياء من أصعب الهوايات لحاجتها للتركيز والصبر.

وفي كلمات معبرة عن حبه للواحات والطبيعة الخاصة بها، أكد علي توظيف موهبته لأشياء تحبها العين وتسرح في تفاصيلها الدقيقة المصنوعة من خشب النخیل المتوفر في البیئة الخاصة به.

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وعن حلمه المستقبلي، عبر عادل عن حبه للفن الذي يقدمه لما فيه من طبيعة خاصة تجذب العين والنظر إليه، قائلا "أتنمى الوصول للعالمية" وهكذا ختم حديثه عن حبه لما يقدمه ولما يريد الوصول إليه.

جدير بالذكر أن معرض ديارنا، يستمر حتي يوم 15 يناير 2020 المقبل، ويفتتح المعرض أبوابه 10 صباحا حتي 10 مساءا، في أرض المعارض بمدینة نصر، وذلك بمشاركة ما يقرب من 400 عارضًا من مختلف المحافظات.

كما يضم المعرض مجموعة مميزة من فنون وحرف یدویة، صنعت من قبل فنانين مبدعين من أصحاب الھمم، كما سيضم لوحات فنية، ومشغولات، وإكسسوارات، وأشغال صدف، وأدوات مكتبية من قش الأرز، و"كوفرتات" یدویة للبیت.

