أخبار مصر | بنت بـ100 راجل.. "مريم" قصة نجاح فتاة صعيدية في تجارة الزجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنت بـ100 راجل.. "مريم" قصة نجاح فتاة صعيدية في تجارة الزجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن إفتتاح وزارة التضامن الإجتماعي لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية، الذي يقام بقاعة الصندوق الأجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر.

وترصد "الخليج 365" قصة مریم بنت محافظة سوهاج وإحدى المشاركات في المعرض لعام 2019، والتى أكدت حبها للتجارة، لذلك عملت مع أسرتها في تجارة الزجاج والديكور.

"تعرضت لجادث أثناء العمل .. لكن الحادثة مخلتنيش أضعف.. قررت بعدها إني أتحدى نفسي وإصابتي في رجلي وحركتي متكونش عائق ليا" هكذا عبرت مريم عن عدم يائسها وإصرارها علي العمل وحب الحياة رغم إصابتها بحادث أدي لعدم تحركها.

تقول مريم: 'أنا قررت أشتغل في فن الماریونیت وأبدع واتحدى الإعاقة بالفن والحرف الیدویة'، متابعة "أنا بحول خشب صناديق الرنجة والمقشات الخشب للألعاب الماريونيت للأطفال" هكذا تحول مريم حیاتي الأخشاب القديمة إلي ألعاب لتسعد الأطفال.

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وعن حلمها المستقبلي، تقول مريم "أنا بحلم أعمل مسرح صغير بعرایسي الصغیرة بورشتي لأنها قطعة فنیة"، وفي ختام كلمتها المشجعة تؤكد "أنا سعیدة إني هكون في معرض دیارنا وأعرف الجمھور على حرفتي.. ويشوفوا شغلي على الطبيعة بمراحل إنتاج العرایس الماریونیت وياخدوا ھدایا لأطفالهم".

وجديرا بالذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى تفتتح غدا الخميس معرض ديارنا بمشاركة ما يقرب من 400 عارضًا من مختلف المحافظات.

كما يضم المعرض مجموعة مميزة من فنون وحرف یدویة، صنعت من قبل فنانين مبدعين من أصحاب الھمم، كما سيضم لوحات فنية، ومشغولات، وإكسسوارات، وأشغال صدف، وأدوات مكتبية من قش الأرز، و"كوفرتات" یدویة للبیت.

