شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تلتقي نواب المحافظين الجدد داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، للقاء نواب المحافظين الجدد وإلقاء محاضرة لهم بعنوان "تحديات العمل البيئي والرؤية المستقبلية نحو تطوير القطاع البيئي"، وذلك ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف المقدم لهم.

وألقت الدكتورة ياسمين فؤاد المحاضرة للنواب الجدد للمحافظين وتحدثت فيها عن أهمية الملف البيئي لهم قائلة: "أنتم الذراع التنفيذي في الحفاظ على البيئة"، ثم تحدثت عن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة وعن برنامج الحكومة من عام 2018 وحتى عام 2022، ثم عرضت أنشطة ومشروعات الوزارة المنفذة في المحافظات المختلفة، وتناولت أيضًا منظومة المخلفات الجديدة وأهم عوائدها وعناصرها وبرامجها التنفيذية، والمحميات الطبيعية وكيف يتم تعظيم الاستفادة منها والحفاظ على رأس المال الطبيعي داخل وخارج المحميات.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، ويستمر التدريب به لمدة شهرين متتاليين.

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