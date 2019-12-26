شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن تحصيل مبلغ 100 جنيه من طلاب أولى ثانوى كتأمين على التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء مكاتب البريد فى تحصيل تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد فقط لطلاب الصف الأول الثانوى للمرة الأولى ، ولطلاب الصف الثانى الثانوي للمرة الأولى والثانية، حيث أكدت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية،على ضرورة استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية ، وذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/ 2020 .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم السماح لجميع الطلاب بآداء الامتحانات المقررة في توقيتاتها المقررة ، وعدم حرمان أي طالب من الامتحان، مشيرة إلى ضرورة قبول الكشوف المجمعة والمقيد بها الطلاب القائمين بسداد الرسوم الدراسية عن طريق احدى الجهات المعتمدة لتحصيل الرسوم، و عرض موقف اعداد الطلاب المتأخرة في سداد الرسوم الدراسية على كل من قطاع التعليم العام وقطاع التعليم الفني، علما بأنه تم فتح منافذ تحصيل الرسوم الدراسية لكل من مكاتب البريد وشركة فورى.

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وكانت وزارة التربية والتعليم، قد نفت ما تردد من أنباء حول حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.

وفي سياق متصل، فهناك عدد من الإجراءات التي يتم اتباعها حيال أجهزة التابلت في الحالات الآتية (السرقة - الفقد - التلف - الحريق - الكسر)، ففي حالة فقد أو سرقة التابلت يقوم الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من محضر الشرطة، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت، وصورة طبق الأصل من ايصال سداد التأمين، بجانب تقديم إثبات قيد للطالب حديث، وصورة من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته، وصورة بطاقة ولي الأمر، بالإضافة إلى سداد رسوم قدرها 675 جنيهاً بخزينة الوزارة.

أما في حالات الكسر والتلف فيلتزم الطالب بتقديم المستندات السابق ذكرها، بالإضافة لشهادة من الوكيل تفيد بأن جهاز التابلت لا يجدى به الإصلاح.