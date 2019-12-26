شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل الإلكتروني لإستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، حيث أكدت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

وأوضحت أنه يمكن للطالب التسجيل من خلال "كود الطالب و كلمة السر" التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها، كما تهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوي العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة من خلال :"http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/"

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الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة من المقرر لها أن تنطلق يونيو المقبل.

وكانت مصادر قد أكدت فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة ستختار المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة بامتحانات الثانوية العامة، من خلال إعلان رسمى يتم منح الفرصة فيه لمن يرغب فى التقدم، موضحة أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم والإعلان عن شروط الترشح خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأفضلية فى الاختيار سيكون لمن تتوافر فيهم الشروط، على رأسها الكفاءة فى العمل وعدم وجود مانع قانونى له مثل أن يكون للمتقدم قريب يؤدى امتحانات الثانوية العامة أو حصل العضو على جزاء تأديبى، مشددة على أن الاختيار له ضوابط سيتم تطبيقها بكل شفافية ومنح الفرصة لأعضاء جدد لم يسبق لهم العمل بالكنترولات للتقدم والعمل.

وفيما يتعلق بالتجهيز لجدول امتحانات الثانوية، أوضحت المصادر أن الوزارة تبدأ فى وضع مقترح جدول الامتحانات خلال نهاية الترم الأول وبداية الترم الثانى، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للامتحانات تضع أكثر من مقترح ويتم عرضه على اتحاد طلاب المدارس وأيضا توفيره على موقع الوزارة لاستطلاع رأى أولياء الأمور والطلاب فيه بشكل عام قبل اعتماده، لافتة إلى أن الجدول سيلبى طلبات جميع الطلاب فى الشعب الثلاثة حيث يكون هناك توازن فى ترتيب المواد حسب نوعية الشعبة.