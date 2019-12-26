شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسى: أمامنا تحدى إقامة ثلاثة استحقاقات انتخابية فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن القطاعات المرتبطة بالجماهير بها تحدى كبير، مشيراً إلى أنه كلما تعافى الاقتصاد زادت قدرتنا على التقدم بمجالات السياحة والزراعة وغيرها من المجالات"، موضحاً: "نعمل أقصى ما نستطيع فى ظل وضع تشكل على مدار 50 سنة"، مشيراً إلى أن الأسعار بدأت تنخفض لكن لا زال هناك طبقة من الشعب تعانى وهى طبقة محدودى الدخل، مضيفاً أن الانتخابات المحلية أمر مهم وأمامنا تحدى إقامة ثلاثة استحقاقات انتخابية فى وقت واحد ويجب طرح الأمر للنقاش.

وعن دور الدولة المصرية فى دعم الأحزاب السياسية، قال الرئيس السيسى خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، إن الفكرة ليست فى الدعم بالأموال، حيث أن الدعم السياسى موجود، مردفاً:"أنا مش طرف ضد، ومعنديش حزب حاكم، وبالتالى هنجح على ضعف الآخرين.. لا، نريد مؤسسات لديها القدرة على منع استهداف الدولة واسقاطها".

وأوضح الرئيس السيسى، أن الإصلاح السياسى مرتبط بحركة الجماهير والأحزاب وقدرتها على التأثير، لافتاً إلى أن وجود شباب من تنسيقية الأحزاب كنواب للمحافظين كان بهدف إثراء الحياة السياسية، معلقاً: "البلد بلدنا كلنا".

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وردا على التساؤل: " كيف يطمئنا الرئيس السيسى على مصر والإقليم؟"، قال:"قادرون باستقرارنا وتماسكنا على التعامل مع التحديات كافة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، يأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة عدد من المسئولين إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التى يعمل به، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال.

وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية، قائلا: "شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده اتحنا الفرصة لكل القطاعات"، مشيرا إلى أن كل المشروعات التى يتم افتتاحها متاحة لمشاركة القطاع الخاص رغم بدء إنتاجها وتشغيلها".