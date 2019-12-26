شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسى: دور القطاع الخاص مقدر ونشجعه وندعوه للمشاركة بالمشروعات الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن دور القطاع الخاص مقدر ونشجعه وندعوه للمشاركة بالمشروعات الجارية، مضيفا أننا قادرون باستقرارنا وتماسكنا على التعامل مع كافة التحديات، مضيفا خلال حديثه للإعلاميين، إن الدول الكبرى بدأت تشعر بضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ولدينا مصلحة فى استقرار ليبيا وأن تكون موحدة ولديها حكومة شرعية.

وعن مشكلة سد النهضة الإثيوبى، قال الرئيس السيسى، إن التفاوض بشأن سد النهضة يجرى بشكل جيد ونسعى للتواصل إلى اتفاق منسق وملزم للجميع للوصول إلى أقل الأضرار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، يأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.

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واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة عدد من المسئولين إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التى يعمل به، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال.

وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية، قائلا: "شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده اتحنا الفرصة لكل القطاعات"، مشيرا إلى أن كل المشروعات التى يتم افتتاحها متاحة لمشاركة القطاع الخاص رغم بدء إنتاجها وتشغيلها".

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الفيوم: "بقول الكلام ده وبقوله لينا كلنا ولكل اللى بيسمعنا بحيرة قارون مساحتها أكثر من 50 ألف فدان ولو استمرينا على الوضع ده إحنا كده بنخسر هذه البحيرة تماما.. الدولة معنية باستعادة كل البحيرات سواء اللى على البحر المتوسط وبحيرة ناصر اللى فى أسوان.. مفيش عائد مباشر للمواطنين عليه، لكن هناك عائد كبير للدولة بعودة البحيرات للخدمة والإنتاج".