شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الثروة الحيوانية: أسعار اللحوم والدواجن انخفضت بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن أسعار اللحوم والدواجن انخفضت من 10 إلى 20% عن أسعارها قبل عامين، موضحاً أن المشروعات المتعلقة بالثروة الحيوانية التى تنفذها القوات المسلحة تأتى بنتائج إيجابية على المواطنين والشارع المصرى.

وأضاف "سليمان"،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc ، أن وزارة الزراعة تمتلك 51 مزرعة لإرشاد المزارع لتربية لحوم البتلو وتسويقها بالأسواق بتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم تخصيص قروض تمويلية لمربى المواشئ، بلغت 835 مليون و617 ألف جنيه من أجل شراء حوالى 61 ألف و100 رأس بتلو لتسمينهم.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن وزارة الزراعة أخذت على عاتقها ضرورة تطوير الثروة الحيوانية التى تخضح لإشرف الوزارة، وهو الأمر الذى ترتب عليه وجود منظومة متكاملة ومتطورة،لافتاً إلى أن الوزارة نعمل على محاور رئيسية لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية منها ما يتعلق بزيادة كمية رؤوس الحيوانات وبخاصة المشروع القومى للبتلو، إلى جانب مساعدة كبار المربين وتدعيمهم فى مشاريعهم الحيوانية من أجل زيادة الإنتاج المحلى.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، ويأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى برفقة عدد من المسئولين إلى شرح تفصيلى عن مجمع الإنتاج الحيوانى، وكيفية إنشائه والطاقة الإنتاجية التى يعمل بها، وآليات العمل الحديثة التى يعمل به، وإنشائه على أحدث الوسائل الحديثة فى هذا المجال.

وكان السفير بسام راضى قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم الأربعاء مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، ويستهدف هذا المجمع تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.

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كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.

ويتيح المشروع العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمى، ويضم المشروع مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة الفيوم أن تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة سيتم بالتعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وأوضحت المحافظة أن مجمع الإنتاج الحيواني الذي أنشئ فى مركز يوسف الصديق، بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة 450 فداناً، كما أن المجزر الآلى متكامل بطاقة 320 رأس/ يوم على مساحة 20 فداناً.

وتأتي هذه المشروعات الحيوية في مجالات الإنتاج الحيواني والألبان، والإنتاج الزراعي، والسلع الغذائية والمواد البترولية على مستوى المحافظة، لزيادة الناتج القومي وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.