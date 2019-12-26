شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تكشف عن توقعات طقس الغد.. أمطار على القاهرة والسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غد الخميس ستكون مماثلة لليوم، مع تحسن ملحوظ فى الرؤية بشكل أكبر، بسبب قلة نشاط الرياح عن اليوم.

وذكر "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى حسام الحداد ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن حالة عدم استقرار الطقس ما زالت متواجدة في الغد، لكنها أقل خطورة من اليوم.

وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ما زالت موجودة، ولكنها أقل حدة، ومن المتوقع سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشرقية في الغد على مدن بور سعيد والسويس، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحرى.

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ولفت إلى أن معدل سقوط الأمطار على بعض المناطق في الإسكندرية وصل لـ 45 ملي مكعب، وذروة سقوط الأمطار على الإسكندرية ومطروح كانت اليوم، موضحا: أن درجة الحرارة اليوم سجلت 18 درجة، ولكن سرعة الرياح زادت من الشعور بالبرودة بصورة كبيرة، معقبًا: "محدش ممكن يصدق إن درجة الحرارة النهاردة كانت 18".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت بيان سابق، كشفت خلاله، أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية متوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبلة ، مؤكدة استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مما يزيد احساس المواطنين ببرودة الأجواء .

كما جهزت إدارة المرور غرف عمليات بأحدث الكاميرات، وفرضت حالة من الطوارئ، ومتابعة حركة السيارات أعلى المحاور، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار وظهور رياح مثيرة للأتربة بكافة الطرق السريعة والصحراوية والأماكن المكشوفة، وسط تمركز الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.