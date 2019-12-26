شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. إطلاق مسابقة فى يناير 2020 لصعود أول مصريين للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات جديدة للإنتاج الحيوانى بالفيوم، وإعلان المدير التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إطلاق مسابقة فى يناير 2020 لصعود أول مصريين للفضاء، وتحذير هيئة الأرصاد من طقس الغد..





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

حلم إنشاء مدينة متكاملة للفضاء المصرية، تحول لحقيقة تجسدت على أرض الواقع فى العاصمة الإدارية الجديدة، اطلعت عليها لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن قرب خلال زيارتهم البرلمانية إلى مقر وكالة الفضاء المصرية للاطلاع على آخر تطورات برنامج الفضاء المصرى.





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بإعادة تخصيص قطعتى الأرض مساحة 502,1 فدان تعادل 2109431م بمنطقة وادى الأمل وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "أ"، ومساحة 6000,5 فدان تعادل 25207342م بمنطقة لحور قندى وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرب "ب" يستزرع منها مساحة 300 فدان فقط، بناحية أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالى ووفقا للقواعد والقوانين المعول بها فى هذا الشآن.





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى داخل محافظة الفيوم، يأتى على رأسها مجمع الإنتاج الحيوانى، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المجالات.





حدث فلكى نادر ينتظره هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية خلال ساعات، وهو الكسوف الحلقى للشمس النادر، والذى يأتى تزامنا مع نهاية شهر ربيع الآخر وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ، حيث كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستشهد غدا الخميـس 26 ديسمبـر الجارى، كسوفا حلقيا للشمس .





شهدت لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، جدلا حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن سداد وزارة الأوقاف قيمة فواتير استهلاك المرافق بالمساجد التابعة لها، والذى يطالب الوزارة بسداد فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد الأهلية، وتوصيل المرافق لهذه المساجد، وتم تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة، كما شهد الاجتماع، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شادية ثابت، بشأن تخصيص خطبة جمعة يكون موضوعها حول ذوى الاحتياجات الخاصة.





تمكنت الإدارة العامة للصادرات بـ جمارك دمياط، برئاسة محمد عبدالعاطى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائى بميناء دمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من جلود الحمير، بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 692 لسنة 2012 ورقم 879 لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات تصدير صنف جلود الحمير .





أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه تم إغلاق حركة الملاحة مؤقتاً بموانئ بورسعيد والسخنة وإعلان حالة الطوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج أى سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعى للسفن على الرصيف.





أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن مصر ستكون خالية من العشوائيات غير الآمنة بحلول عام 2020، موضحا أن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة بلغ 357 منطقة، تم تطوير 201 منطقة بإجمالى 114 ألف وحدة سكنية، وجارى العمل على تطوير 156 منطقة، مشيرا إلى أنه فى 30 يونيو 2019 كان الصندوق قد انتهى من تطوير 29 منطقة بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه بعدد 16 محافظة.





كان من المهم ونحن نحتفى بالذكرى الـ101 لميلاد الرئيس الراحل، أن نتعرف عن الكثير من القصص الإنسانية للسادات من خلال أسرته التى عاصرته وعاشت معه وكانت بالقرب منه طوال سنوات عديدة.





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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن عملية أمنية فى الدمام شرقى السعودية أسفرت عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيا، وذلك حسبما ذكر مراسل القناة، ولا تزال الجهات الأمنية المختصة فى المملكة العربية السعودية، تباشر مهامها في الموقع، وسيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات الخاصة بهذه العملية.





ودع الجزائريون اليوم الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائرى، بعد أن ألقوا النظرة الأخيرة عليه بقصر الشعب قبل أن يشيع جثمانه بمربع الشهداء بمقبرة العالية ، وانطلقوا فى مسيرات تدعو له، فى موكب مهيب أثناء نقله إلى مثواه الأخير، وهتف المشيعون للجثمان قائلين : قايد صالح يامغوار حميت الشعب صغار وكبار،و "لا إله إلا الله والقايد حبيب الله"؛ وجاب موكب جثمان الفريق أحمد قايد صالح الشوارع الرئيسية في العاصمة الجزائر، وسط حشود شعبية غفيرة، رافقت الموكب إلى مقبرة العالية بالمدينة.





قامت السلطات الإيرانية باعتقال محمد برهام، عضو مجلس مدينة بروجرد، فى محافظة لورستان غربى إيران، بعد أجراءه مقارنة عمرية بين مرشد إيران على خامنئى، ورئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين، وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن السلطات اعتقلت محمد برهام، عضو مجلس مدينة بروجرد، فى محافظة لورستان، أمس الثلاثاء، بعد نشره مقطعا مصورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "أنستجرام"، قارن فيه بين أعمار المسؤولين الإيرانيين والفنلنديين.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غداً الخميس، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء، وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اأﻣﻄﺎر ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة.





مع بداية كل عام يحلم كل إنسان ببداية جديدة وعام مختلف ملىء بالسعادة وراحة البال وتحقيق جميع الآمال والطموحات التى يحلم بها، والتخطيط لبداية جديدة بحياته سواء الاجتماعية أو المهنية أو العاطفية، ولكن قد يشعر أحياناً بالقلق من المستقبل المجهول بالنسبة له، لذلك يبحث عن توقعات الأبراج الفلكية التى يعتقد أنها تمتلك الإجابة عن أسئلته لتشعره بالطمأنينة المؤقتة إن صادف وصدقت معه، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة على توقعات الأبراج الفلكية لعام 2020 وفقاً لما ذكرته خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد .





جميلة رغم أنها تجسد أدوار المرأة محدودة الجمال، تمتلك حضورًا وخفة ظل وجمال روح، يجعلها تخطف الأنظار بمجرد ظهورها فى أى مشهد، ويجعل الجمهور يحفظ كلماتها ومشاهدها فتبقى دائمًا فى الذاكرة مهما غابت.





ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية الصومالية الأصل، حليمة عدن، على غلاف مجلة " Essence" العالمية، كأول امرأة سمراء ومحجبة تظهر على غلاف المجلة، بمناسبة الكرى الخمسين لإصدارها.





يواصل الفنان الكبير يوسف شعبان تحضيراته للشخصية التى يقدمها ضمن أحداث المسلسل التاريخى "سيف الله "، عن حياة خالد بن الوليد والحروب التى خاضها، والمأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز، من إنتاج شركة سينرجي.





قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إسناد ملف مباراة السوبر المصرى بالكامل إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتحديد موعد ومكان السوبر النهائى.



