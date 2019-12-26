شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامى يبدأ الإنشاد فى الليلة الختامية لذكرى الإمام الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الشيخ ياسين التهامى، عميد المنشدين، وصلته بالليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين، وسط تواجد مئات من أتباع الطرق الصوفية والمحتفلين، وتستمر وصلة التهامى حتى الساعات الأولى من يوم الخميس، وسط تواجد مئات من اتباع الصوفية، حيث صعد الشيخ على المسرح الملاصق لمسجد الامام الحسين عقب انتهاء نجله الشيخ محمد التهامى من وصلته.

كانت وزارة الأوقاف أصدرت تعليماتها بضرورة الحفاظ على المسجد ومنع الاختلاط داخله، وكذلك منع الأكل والحفاظ على نظافته، وذلك بتكثيف حملات التفتيش من ديوان عام الوزارة، للتأكد من تنفيذ تعليماتها.

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وكان قد اختتم امس الثلاثاء الآلاف من المصريين احتفالاتهم بذكرى استقرار رأس الامام الحسين ،فى احتفالات استمرت لمدة اسبوع ،ونظرا للاعداد الكبيرة اغلقت الادارة العامة للمرور شارع الازهر فى الاتجاهين نظرا لتوافد الآلاف على مسجد الحسين للمشاركة بالليلة الكبيرة لذكرى استقرار الرأس والتى بدأت الثلاثاء الماضى ،فيما انتشر رجال الامن لتأمين الاحتفالات بانتشار سيارات الاسعاف والمطافى وسيارات الادارة العامة للمرور ،وقامت ادارة المرور فتح الطريق كل فترة لسحب الكثافات المرورية التى أثرت على طريق صلاح سالم.

كما انتشر بائعى الحلويات فى جميع الشوارع المؤدية لمسجد الحسين ،كما قدمت خدمات الطرق الصوفية الطعام للزائرين وتقديم المشروبات الساخنة لمواجهة برودة الطقس ،كما حضر الداعية الكبير الحبيب بن على الجفرى فى خدمة روضة النعيم لاحياء الليلة الكبيرة.

وأنشأ اتباع الطرق الصوفية خيام الخدمات فى الأزقة والحارات الملاصقة للمسجد ،وتقديم الطعام للزوار ،حيث يتم نحر الذبائح واقامة الموائد خدمة للزائرين ،وسط انتشار بائعى الحلوى ،كما تزين مسجد الامام الحسين بالانوار ،واقامت المشيخة العامة للطرق الصوفية سرادق كبير بجانب المسجد تقام فيه الفعاليات الدينية ،بالاضافة لسرادق للطريقة الصديقية الشاذلية وشيخها الدكتور على جمعة ،عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ،كما اقامت روضة النعيم لشيخها الحبيب على الجفرى سرادق كبير بجوار المسجد يعقد فيه حلقات العلم.