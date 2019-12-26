شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب محافظ الجيزة توجه بتطوير الخدمات المقدمة لطلاب مدينة الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة ميدانية فى مدينة الطلبة والطالبات بالمه‍ندسين للوقوف على سير منظومة العمل بالمدينة والإطلاع على المجهودات التى تبذل على أرض الواقع وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم، حيث تفقدت مسرح المدينة ومكتبتها الثقافية ثم مطاعم المدينة ووحدات الإقامة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمه للمقيمين بالمدينة، والتقت نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بعدد من الطلاب والطالبات وإستمعت لآرائهم وأبرز المعوقات التى تواجههم، ووجهت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة باستمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب والعمل على توفير سبل الراحة اللازمة لهم فى ظل التوجيهات العامة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما التقت بأحد الطلاب الموهوبين فى العزف على الناى وإستمعت إلى مقطوعة موسيقية قام بعزفها مؤكدة على أهمية تنمية الجوانب الثقافية والفنية والرياضية للطلاب و تكريم الموهوبين منهم لتحفيزاهم على مواصلة تفوقهم وذلك فى إطار فاعليات خطة الأنشطة الطلابية التى تنفذها المدينة .

و رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة داخل المدينة حمدى الديب مدير عام المدينة و أحمد حمدى الأشهب مدير المدينة.

يذكر أن هند عبد الحليم، هى أحد القيادات الشبابية التى عينها الرئيس السيسى فى حركة المحافظين الأخيرة، كناذب لمحافظ الجيزة، وكلفها المحافظ بملف المرأة وشئون المجتمع وتطوير العشوائيات وتنمية البيئة ومدينة التطلبة، وكانت تلك الجولة هى أولى جوالاتها الميدانية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أصدر قرارا بتحديد مهام النواب الجدد خلال الفترة المقبلة لضمان سير الأعمال بجميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية داخل المحافظة على أكمل وجة دون أي تقصير والاستفادة من الدماء الجديدة التى ضختها الدولة فى الأجهزة المحلية ، حيث قرر راشد بتكليف هند أحمد محمد عبد الحليم نائب محافظ الجيزة بالاشراف الإدارى على ملف خدمة المجتمع والبيئة والتى تضم عدد من المجالات وهى وحدة تطوير العشوائيات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ومدينة الطلبة والطالبات وشئون المرأة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً ومحو الأمية والطفولة والأمومة وإدارة مشروعك ووحده مشروعك البنية الاساسية والجمعيات الأهلية.

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