شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء تطلق مسابقة لأفضل "سات" مدرسى لنشر ثقافة الفضاء بين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القوصى رئيس الجهاز التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أنه يتم لإعداد لأول احتفالية مصرية بيوم الفضاء المصرى فى 20 يناير القادم والتى تشهد الاحتفال بإطلاق القمر الصناعى المصرى " طيبة 1".

جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى أول زيارة برلمانية إلى وكالة الفضاء المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على أخر مستجدات برنامج الفضاء المصرى.

وأكد القوصى، حرص الوكالة على نشر ثقافة الفضاء بين المصريين حيث سيتم العمل على إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعى المدرسى، وتم التواصل مع وزير التربية والتعليم فى هذا الصدد.

واشار إلى أن المسابقة ستتضمن تمكين الطلاب من عمل الـ"الكان سات"، وهو يشبه زجاجة للمياه الغازية حيث ستعمل الوكالة ستعمل على تدريب الطلبة أسبوع داخل مدارسهم، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة فى أبريل 2020 لإعلان الفائز بعد إطلاق أقمار الكان سات من أماكن مرتفعة وتلقى الإشارات لاختيار أفضل سات مدرسى.

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من جانبه أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه لولًا دعم القيادة السياسية ما شهدت البلاد هذه الطفرة فى البحث العلمى، لاسيما إنشاء وكالة للفضاء.

وتهدف وكالة الفضاء المصرية إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومى.

نص القانون رقم (3) لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.

وضم الوفد البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى، كلا من النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والنائبة ماجدة بكرى وكيله اللجنة، والنائبة ليلى أبو إسماعيل أمين السر، والنائبة هالة أبو على والنائبة ماجدة نصر، والنائبة منى عبد العاطى والنائب عمرو دوير.