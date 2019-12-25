شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حضور أمني مكثف.. الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الآلاف من المصريين والعرب والأجانب بالليلة الختامية لمولد سيد شباب أهل الجنة، الإمام الحسين بن على سبط رسول الله، أمس الأول الثلاثاء، وسط حالة من الوجد والفرح والذكر، وأحيا المنشد محمود التهامى، نقيب المنشدين، الليلة منذ الساعة العاشرة مساء حتى بعد منتصف الليل وصدح بمجموعة من القصائد والأناشيد والابتهالات الدينية في حب آل بيت النبى والتى تفاعل معها الحضور.

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

وقال التهامى إنه ووالده، الشيخ ياسين التهامى، تعاهدا طوال حياتهما على إحياء هذه الليلة، وكل الليالى التي تخص آل البيت والأولياء الصالحين في مصر، معتبرا أنها احتفالية ليست مقصورة على الصوفية فقط، لكن على المحبين والمريدين من كل أنحاء العالم للإمام الحسين.

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ووجه التهامى التحية والشكر لرجال الشرطة، وخص بالذكر قوات الأمن العام والأمن المركزى لما بذلوه من جهد وتعب وعمل على مدار الأيام السابقة في تأمين الاحتفالية والتى وصفها بأنها تجمع للسلام ورسالة محبة للعالم قائلا: «إن هذه الاحتفالية لا تخص المصريين وحدهم ولكن يشارك فيها عرب وأجانب يحبون رسول الله وآل بيته ويقطعون آلاف الكيلومترات للحضور والمشاركة».

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

شهد الاحتفال بمولد الحسين، على مدار الأيام السابقة، حضورا جماهيريا مكثفا من مختلف محافظات مصر، وقامت كل الطرق الصوفية بتخصيص ساحات لتقديم واجب الضيافة للمريدين والحضور، حيث شاركت أكثر من ٨٠ طريقة في الاحتفالات على مدى أكثر من أسبوع.

وقامت قوات الأمن بالتواجد بشكل مكثف ووضعت بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات مما سهل من حركة السير وتأمين مداخل ومخارج منطقة المشهد الحسينى، التي شهدت الاحتفالية الثلاثاء، وتلاحظ وجود قيادات أمنية كبرى أشرفت على عملية التأمين. ومن المقرر أن يحيى الشيخ ياسين التهامى، عميد المنشدين، الليلة اليتيمة أمس الأربعاء لمولد الإمام الحسين بن على رضى الله عنه، وذلك قبل مثول الجريدة للطبع.