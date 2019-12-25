شكرا لقرائتكم خبر عن «محكى الجنوب».. مشروع لتغيير صورة الصعيد في الدراما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مؤسسة مجراية للفنون والثقافة في محافظة المنيا، مشروع «محكى الجنوب» بهدف تغيير صورة الصعيد في الدراما من خلال ورش عمل في فنون التحليل الدرامى والبحث المجتمعى وورش في فنون صناعة الفيلم وإنتاج 3 أعمال مسرحية تعكس صورة محافظة المنيا حالياً.

وأوضح حماده زيدان، المدير الفنى للمؤسسة، هدف المشروع بقوله إنه تم الترويج لفكرة عن الصعيد لا تعبر عنه خاصة محافظة المنيا، إذ إن جميع سكانها ليسوا تجار مخدرات، كما أنهم لا يقتلون بعضهم البعض.

وأضاف زيدان أن نجاح الكاتب الراحل، محمد صفاء عامر، في التعبير درامياً عن الصعيد شجع مؤلفين على تقليده في الأعمال التي تتناول الجنوب وهو ما تحاول المؤسسة تغييره من خلال هذا البرنامج.