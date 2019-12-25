شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مصر تدرك جيدًا أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية المفكر السياسي، إن الكثير من الدول تحولت ولم تعد تعترف بالدور المصري كما كان من قبل، إلا أنه الآن لا أحد يستطيع إغفال هذا الدور.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن مصر تدرك جيدًا أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية، مشيرًا إلى أن فلول تنظيم «داعش» الإرهابي وجماعة الإخوان، هما أكبر المخاطر التي تُهدد القضية الليبية.

وأوضح رئيس مكتبة الإسكندرية المفكر السياسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يميل للأصوات الزاقعة، ولكن له نهجه الهادئ في معالجة القضايا المختلفة، مؤكدًا أن مصر عسكريًا وسياسيًا لا تقف مغمضة العينين منغلقة العقل وتدرك جيدًا ما يدور حولها.