شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة ضرب النار: سلمت سلاحي للأمن.. والاعتذار من شيم الرجال ولا يقلل مني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت النائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب، وصاحبة واقعة إطلاق النار في فرح ابنتها، إنها سلّمت السلاح الذي ضربت النار في فرح ابنتها للجهات الأمنية، وتم إبلاغها بإلغاء الترخيص.
وأضافت نوسيلة خلال مداخلة هاتفية، أن الاعتذار من شيم الرجال، ولم يقلل منها ولكن زادها قوة، مشيرة إلى أن القانون في فوق الجميع .
وكررت النائبة اعتذارها عن الموقف الذي حدث نتيجة تأثرها بعادات أهلها في الفلاحين وفرحتها بأبنتها الأولى، حيث إن فرحتها كانت أقوى من الشعور بالمسؤولية، موضحة أنها تعتذر للمرة الثانية والثالثة والعاشرة.
وأكدت النائبة فخرها لوجودها في مجلس النواب الحالي في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر.
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