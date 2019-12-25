شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: طرح شركات القوات المسلحة يُنعش الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، هي خطوة تعبر عن الشفافية.

وأضاف «فريد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، من شأنه أن يُنعش البورصة والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح رئيس البورصة أن هذه الخطوة تحدث في كافة الدول التي ترغب في تنشيط الاقتصاد.