شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. أول اجتماع لمجلس إدارة نادي القضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، الأربعاء، أن مجلس الإدارة المنتخب سيعقد يوم الجمعة المقبل أولى جلساته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن بعد الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضية والتى شهدت إقبالا غير مسبوق والتى أسفرت عن فوز القائمة كاملة عدا مقعد واحد التي تشكل منها المجلس الجديد.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في تلك الجلسة تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية وتوجيه الشكر للقضاة أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك الإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضارى التي تمت به وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة لفخامة السيد رئيس الجمهورية لحضور مراسم افتتاح هذا النادى العريق الذي سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه في عام ١٩٤٩.