شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تحتفل بمرور 116 عامًا على متحف الفن الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، السبت، احتفالية خاصة بمرور 116 عاماً على افتتاحه، وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، وهيئة قصور الثقافة.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن متحف الفن الإسلامي يعد أكبر متحف إسلامي بالعالم، حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من الهند والصين، مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس، وهو من أهم المتاحف المصرية.

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وأوضح الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام المتحف، أن مظاهر الاحتفال تتضمن العديد من الفعاليات لمختلف الفئات العمرية، وعددا من الورش التعليمية للأطفال منها ورشة لتكوين مجسمات بالطين الأسواني، وورشة لتنفيذ زخارف البلاطات الخزفية من خلال مقتنيات المتحف، وورشة أخرى لتعليم الأطفال الخط العربي. وأخيراً تقديم فقرة فنية لعرائس البابيت تقدمها الفنانة رحمة محجوب مع فريق عمل القسم التعليمي.

وأشار الدكتور عثمان إلى أن الاحتفال يضم افتتاح معرضين مؤقتين؛ المعرض الأول للآثار الإسلامية بعنوان «من ذاكرة المتحف» وهو يقدم عرض لأهم وأقدم القطع الأثرية الموجودة بداخل المتحف، ويليه افتتاح ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار في دورته الثانية وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي.

من جانبها، قالت الدكتور رشا كمال، مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن ملتقى فناني وزارة السياحة والآثار يلقي الضوء على المواهب الفنية المختلفة بداخل الوزارة والتي تتنوع ما بين فنون تشكيلية وأعمال أدبية وعزف وغناء؛ حيث يشارك به ٤٥ فنانًا، ويضم ١٠٠ عمل فني بمختلف المجالات، ومن المقرر أن يستمر لمدة ١٠ أيام، وسوف يقام على هامش المعرض مجموعة من الورش والمحاضرات.

كما يتضمن الاحتفال تقديم عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية والتنورة، وعرض مسرحي باستخدام عرائس الماريونت وخيال الظل للفنانة علا بشير والتي قامت بتصميم تلك العرائس لتعبر عن شخصيات من العصور الإسلامية تقوم بعرض تاريخ المتحف.