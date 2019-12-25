شكرا لقرائتكم خبر عن عمال التشجير.. 40 ألف عامل في انتظار التعيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزمات ومعاناة يومية تواجه عمال قطاع التشجير في وزارة الزراعة، بدءًا من التسريح المفاجئ، وليس انتهاء بتدني الأجور.

وتحت قبة البرلمان، قررت لجنة الزراعة، الثلاثاء، استدعاء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية لحسم ملف عمال التشجير ووضع حد لمعاناتهم.

ويشكو عمال التشجير في وزارة الزراعة من عدم التثبيت، إذ تعرض عدد منهم للتسريح، فيما أمضى بعضهم نحو 30 عامًا في العمل على أمل التثبيت.

مها مرعى، إحدى عاملات التشجير، تقول: «إحنا غلابة ومنتظرين الوظيفة. صبرنا كتير من أجل التثبيت والحصول على التأمين، ولم يحدث شيء منذ سنوات».

تشكو «مرعى» لـ«المصري اليوم» ارتفاع كلفة الحياة، وتقول: «عندنا ولاد، ومصاريف مدراس. نحتاج للتثبيت والحصول على رواتب تكفي المعيشة».

أما النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، فيقول: «بعد عناء طويل يجب أن يحصل عمال التشجير على كافة حقوقهم في الحصول على عمل ثابت».

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يضيف النائب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «آن الأوان لتثبيت هذه العمالة المؤقتة للعمل بوزارة الزراعة، وسد العجز بها».

وطمأن «أبو طالب» عمال قطاع التشجير، قائلًا: «التعينات قادمة لكنها مسألة وقت، والقرار جامع لكل عمال التشجير، الحاصلين على أحكام بالتعيين وغيرهم».

وفي أكتوبر الماضي، قال النائب مصطفى بكري إن وزارة الزراعة بدأت حصر أسماء عمال التشجير تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي.

وأضاف في بيان صحفى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كلف بتنفيذ قرار الحد الأدنى للرواتب على عمال التشجير.

أما وزير المالية، فقال آنذاك إن عمال التشجير الذين تتراوح أعدادهم ما بين 40 و60 ألف عامل، يعملون بعقود تدريب وليس عمل، ما يصعب مشكلتهم.

وتابع: «متفهم إن مفيش مواطن يقدر يعيش بالرقم اللى موجود في عقد التدريب، ورئيس الوزراء وجهني أوجدلها حل، وأعدكم حشوف ممكن أحلها إزاي».

ينشر هذا المحتوى بالتعاون مع مركز «المصري للتدريب»