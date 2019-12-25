شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة «إزعاج المواطنين».. تأييد تغريم شركة مبيدات حشرية 900 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية بتأييد حكم أول درجة بتغريم المتهمين بإحدي شركات إبادة الحشرات بمبلغ 900 ألف جنيه بسبب قيامهم دون وجه حق وبالمخالفة للقانون بإرسال رسائل مزعجة للمواطنين.

يأتي ذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات، خاصة شركات إبادة الحشرات.

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كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم ببلاغ للنيابة العامة «نيابة الشؤون المالية والتجارية» ضد شركات إبادة الحشرات، بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة.

وضبطت شرطة الاتصالات أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، والزامهم بالمصاريف الجنائية.

وأحيل المتهمون إلى محكمة الأستئناف الاقتصادية والتي أيدت الحكم الصادر على المتهمين، حيث تم توجيه عدة تهم اليهم مثل «إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية واجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة ارسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة في اجراء خدمات الاتصالات، وتعمد ازعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية إلى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص».