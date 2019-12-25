شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يزور عددًا من الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس في مركز ناصر، والكنيسة الكاثوليكية في مدينة بني سويف، لتهنئة الأخوة المسيحيين بقرب حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأكد المحافظ «عمق الترابط والتآخي بين مكونات النسيج الوطني الواحد، وأن أعياد المصرين كلها واحدة، فالشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية التي صمدت ولم يتغير منها شيء على مر العصور رغم الصعاب والمؤمرات».

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وقال المحافظ إنه «أراد من هذه الزيارة ترسيخ تقليد جديد بأن تكون الزيارات المتبادلة متكررة وغير مرتبطة بالمناسبات فقط، وانما ينبغي أن يكون هناك تواصل وتواد دائم، والمشاركة في الرؤى والخطط التنموية، وكل ما يشغل المجتمع السويفي من موضوعات وقضايا مجتمعية».

ووعد المحافظ بزيارة كل الكنائس والأديرة ضمن جولاته الميدانية المستمرة، فيما سادت أجواء المحبة والبهجة بين الحضور، وأعرب القساوسة عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة غير التقليدية، والتي جاءت قبل الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد خلال يومي 6 و7 يناير المقبل.

وأكد المحافظ أنه يجري تنفيذ خطة محكمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، استعدادًا لأعياد الميلاد ورأس السنة، والتي تشمل الاجراءات الأمنية التي تنفذها مديرية الأمن، بجانب التعليمات الصادرة لرؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى.