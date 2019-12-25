شكرا لقرائتكم خبر عن «خطوة على الطريق» فيلم تسجيلي يرصد جهود تنمية الثروة الحيوانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، الأربعاء، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «خطوة على الطريق».

يتضمن الفيلم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتنمية الثروة الحيوانية وصناعتها التكميلية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي عبر عشرات الصروح الإنتاجية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

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مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.

كما يهدف إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعى.

وأوضحت محافظة الفيوم أن مجمع الإنتاج الحيواني الذي أنشئ في مركز يوسف الصديق، بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين على مساحة 450 فداناً، كما أن المجزر الآلي متكامل بطاقة 320 رأس/ يوم على مساحة 20 فداناً.