شكرا لقرائتكم خبر عن «مُتيّم بحبك يا ابن الإمام».. آلاف المريدين يزينون احتفالات مولد الحسين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«بأزكى التحية وأعطـر سـلام أمـد الأيـادى لابن الكـرام، يا ابن البتول يا سبـط الرسـول، متيـم بحبـك يا ابـن الإمــام، وقفـت ببابـك أرجـو القبـول، فعطفـاً بصـب سـلاه الغـرام، وبالباب الأخضر يا سيدنا الحسين، تتـوه العقـول وتسكـر تمـام»، بهذه الأبيات من الشعر الصوفى تغنى المنشد جمال سالم في ساحة مسجد الحسين بالقاهرة في حفل ديني عامر بالإنشاد والذكر وحاشد بالآلاف من مريدي ومحبي آل البيت، بمناسبة مولد الإمام الحسين.

الآلاف من مريدى آل البيت والطرق الصوفية توافدوا على الحفل من جميع المحافظات والدول العربية والإسلامية، واستمر الحفل 4 ساعات متواصلة وسط إجراءات أمنية مشددة، وتفاعل جماهيرى كبير.

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والإمام الحسين ولد في المدينة، ونشأ في بيت النبوة، وشارك في معارك الجمل وصفين والنهروان التي خاضها مع أبيه على بن أبى طالب، وخضع لإمامة أخيه الحسن بن على، والتزم ببنود الصلح مع معاوية بن أبى سفيان.

وبعد موت معاوية وأخذ البيعة لابنه يزيد خلافاً لمعاهدة الصلح، أبى الحسين مبايعته، ورحل إلى مكة في جماعة من أصحابه، فأقام فيها أشهرا، ودعاه إلى الكوفة أشياعه فيها، على أن يبايعوه بالخلافة، وكتبوا إليه أنهم في جيش متهيئ للوثوب على الأمويين.

خرج الحسين من مكة مع مواليه ونسائه وذراريه ونحو الثمانين من رجاله، ورغم أن ابن عباس ناشده ألا يخرج لكنه رفض، ولما وصل إلى العراق أرسل أمير الكوفة والبصرة عبيد الله بن زياد جيشاً اعترضه في كربلاء فنشب قتال عنيف أصيب الحسين فيه بجروح شديدة، وسقط عن فرسه، فقطع رأسه شمر بن ذى الجوشن، وأرسل رأسه ونساءه وأطفاله إلى دمشق.

دفن جسده في كربلاء، وبحسب مرويات الشيعة فإنه تم دفن رأسه في كربلاء مع جسده في درب عودة السبايا من الشام، بينما اختلف أهل السنة في الموضع الّذى دفن فيه الرأس فقيل في دمشق، وقيل في كربلاء، مع الجسد، وقيل في مصر وقيل في مكان آخر، فتعددت المراقد، وتعذرت معرفة مدفنه، وكان استشهاده يوم العاشر من محرم سنة 61 هجرية.

جمال سالم

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة

الليلة الختامية لـ«مولد الحسين» بالقاهرة