شكرا لقرائتكم خبر عن «بورسعيد السياحي» يستقبل السفينة «Celestyel crystal» وعلى متنها 1416 سائحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم فتح حركة الملاحة أمام السفن بموانئها في شرق وغرب بورسعيد ،حيث استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء اليوم ( الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩ ) السفينة السياحية Celestyel crystal قادمة من الإسكندرية وعلى متنها 1025 راكب بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 391 فرد.

وتعد هذه الرحلة الرابعة للسفينة من إجمالي 5 رحلات كروز ويأتى هذا في إطار عودة رحلات سياحة اليوم الواحد إلى ميناء بورسعيد والتى تعد خطوة هامة ضمن مسيرة تطوير قطاع السياحة البحرية في البلاد .

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وقد تم رفع درجة الإستعداد والجاهزية بالميناء مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال السفينة، رغم سوء الأحوال الجويه والتأكد من إستقبال السائحين بيسر وأمان .

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد عدد ٢ سفينة حاويات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبالهما.

على نحو آخر، تستقبل ميناء الأدبية سفينتان بضائع عامة في تمام الساعة الثانية عشر من مساء اليوم.