شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بجامعة أسيوط تؤكد دور التعليم والمشاركة السياسية في النمو الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، توصيات الندوة التثقيفية «الإصلاح الاقتصادي في مصر» والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

واستعرضت الندوة عددًا من الأهداف الرئيسية والتي جاءت في مقدمتها نشر ثقافة الفكر الاقتصادي داخل أسرة الجامعة والمجتمع المحيط، والتوعية بسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر وذلك للحاجة الملحة للتوعية بشأن الظواهر الاقتصادية التي نشهدها على المستوى المحلى والاقليمى والعالمي.

حضر الندوة الدكتور محمد عبدالعظيم، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بالجامعة، والأستاذ محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وعدد من القيادات الشعبية والدينية ورواد الأعمال بالمحافظة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

واستعرض الدكتور محمد عبدالعظيم الأساليب المشجعة على تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى، مثل تسهيلات الاقتراض من الصندوق، والقروض والمنح التي يقدمها البنك الدولي، منوهًا بأهمية 5 نقاط تعد اصطلاحات مكملة لبرنامج الصندوق:

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أولًا: مواجهة حاسمة لبعض الاختلالات الخطيرة التي تعيق حركة الاقتصاد المصري، وجاءت أهم هذه الاختلالات في «الفجوة المتسعة بين الاستثمار ومعدل الادخار، بطء النمو في القطاع الزراعي، عدم التوازن بين التنمية الحضرية والتنمية الريفية، الاختلال الناجم عن المشكلة السكانية، الاختلال في الخدمات العامة».

ثانيا: تفعيل السياسة النقدية والمالية بما يحفز على النمو الاقتصادي ومحفزات النمو وهى: «السيطرة على التضخم، أن يكون معدل الفائدة الحقيقي موجبا، محاربة الأسواق السوداء، مواجهة عجز الموازنة، عدم المبالغة في ضرائب الدخل والتقليل من الجمارك على السلع اللازمة للإنتاج، رفع جودة الخدمات العامة».

ثالثا: تطبيق القانون لمحاربة الفساد وتقليص حجم الاقتصاد الخفي ومواجهة الاحتكار والمساعدة على تكوين المؤسسات اللازمة للتقدم الاقتصادي.

رابعًا: إصلاح نظام التعليم، حيث وصلت مخرجاته إلى مستويات خطرة على أداء الاقتصاد المصري.

خامسا: المشاركة السياسية والتى قدمت الدراسات التطبيقية برهانا على علاقتها الوثيقة بالنمو الاقتصادي.