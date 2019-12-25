شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية للرسوم المتحركة تعلن عن منحة إنتاج فيلم بـ 50 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، عن منحة مالية لإنتاج أحد أفلام الرسوم المتحركة، قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك في إطار الدورة الثالثة عشر، للملتقى الدولي للرسوم المتحركة، التي ستنطلق يوم ٢٧ فبراير المقبل.

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تتلقى الجمعية المشاريع، في موعد آخره يوم 13 فبراير وفقاً للشروط التالية: ألا يزيد عمر المتقدم للمنحة عن 40 عاما، ألا تقل مدة الفيلم عن دقيقتين، وأن يرفق بالطلب ميزانية تفصيلية للمشروع المتقدم والمطلوب تنفيذه، سيناريو المشروع، التصميمات الفنية الخاصة بالمشروع، تصميم الشخصيات، أسلوب الخلفيات، كادرات معبرة عن حالة الفيلم بوجة عام «Story board»، عرض لأي مراحل تم تحقيقها في المشروع، خطة زمنية لتنفيذ المشروع، بيان كيفية تغطية المراحل التي قد لا تغطيها المنحة، مع ذكر الجهات الأخري المالية إن وجدت.

كما اشترطت الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، ملء استمارة التقدم للمنحة عبر إيميل الجمعية، وتقديم السيرة الذاتية بورتفوليو لسابقة أعمال المتقدم، «Dvd» للأعمال التي سبق تحقيقها من قبل الفنان، أن يضم للطلب سيرة ذاتية مفصلة للمتقدم، ويمكن اشتراك أكثر من مخرج في العمل المتقدم للحصول على المنحة، على أن يكون تسليم المشروع بمقر الجمعية وعنوانها 36 شارع شريف، قبل الموعد النهائي للتقدم.

ويتم إرسال كافة التفاصيل على البريد الإلكتروني التالي [email protected]