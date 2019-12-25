شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي: عجز ميزان المعاملات الجارية ينخفض في الربع/1 من العام المالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الأربعاء أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر تراجع إلى 1.382 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز إلى نهاية سبتمبر 2019، من 2.012 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الفترة، وهى الربع الأول من العام المالي 2020/2019 في مصر، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.
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