شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عثمان الخشت: رفع حالة الطوارئ فى جامعة القاهرة لمواجهة تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نواب الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة، بالتنبيه على الإدارات الهندسية وادارة الحماية المدنية بالمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتشغيل الطوارئ بالإدارات الهندسية، وسرعة التعامل مع أي موقف قد يطرأ، وذلك في ضوء تقلبات الطقس وحركة الرياح التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية ، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنه مراعاة لظروف عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض المحافظات، تفويض رؤساء الجامعات بالتنسيق مع السادة المحافظين في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتظام الدراسة والامتحانات بما يتوافق مع الأحوال الجوية بكل محافظة، وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، مع تزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وحجبت السحب الترابية خلال فترة النهار أشعة الشمس، مع ارتفاع أمواج البحر وزيادة حركة المد، مما تسبب فى وقف عمليات الصيد وتراجع حركة السفر على الطرق السريعة.

وأثر الطقس السيئ على حركة المواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، وتأثرت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة، خاصة بالمناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

كما سببت شدة الرياح والأمواج وارتفاعها، في تحطيم الممر الزجاجي لحمام كليوباترا، الذى تم إنشائه الصيف الماضى، ضمن أعمال التطوير والتجميل التى تمت بمنطقتى شاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام، ولم يلتفت المسئولون وقتها لتحذيرات الأهالى، من عمل ممر زجاجى في هذه المنطقة، بسبب تلاطم الأمواج وسوء الأحوال الجوية التى تشهدها شواطئ المحافظة خلال فصلى الخريف والشتاء.

وفى السياق ذاته، أصدر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، بمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، اعتبارًا من أمس الثلاثاء.