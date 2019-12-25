شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر علماء مصر فى أمريكا وكندا يواصل فعالياته لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المؤتمر الـ (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، فعالياته وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، بأحد فنادق القاهرة، حيث انتهت منذ قليل فعاليات الجلسة الرابعة، والتى تحدثت حول "التكنولوجيا صديقة البيئة"، حيث أدار الجلسة الدكتور محمد السبكى، وتم عرض ومناقشة عدد من الأوراق البحثية لعدد من علماء مصر بالخارج والداخل، وهم الدكتور أحمد الصاوي أستاذ تكنولوجيا التصنيع والهندسة في جامعة تينيسي التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة مي عيد خليل الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية في جامعة أسوان، وتضمنت الجلسات أيضا حديث حول عدد من الموضوعات الهامة فى مجالات سد النهضة والحلول العملية لحل مشكلات إهدار المياه.

فيما تضمنت الجلسة الأولى ورشة بعنوان الهندسة والتكنولوجيا عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بمجالات الطاقة والنانو تكنولوجى، وقد ترأس الجلسة كل من الدكتور أحمد محمد، أستاذ مساعد بمدرسة (جروف) الهندسية بكلية المدينة بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هانى منيب، وقد تم مناقشة عدد من الأبحاث لعدد من العلماء والباحثين.

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ومن ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر رقم (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد" ، ناقشت الجلسة الثانية بعنوان الثورة الصناعية الرابعة وقد ترأس الجلسة الدكتورة هدى المراغى، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والسيارات والمواد بجامعة ويندسور بكندا، والدكتور جمال محمد على، وقد تم مناقشة عدد من الأبحاث المتخصصة فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة والفرص والتحديات والتصنيع الرقمى، و تكنولوجيا التحكم عن بعد والمقدمة من عدد من العلماء والباحثين.

وناقشت الجلسة الثالثة الثورة الصناعية الرابعة، وترأس الجلسة الدكتورة هدى المراغى، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والسيارات والمواد بجامعة ويندسور بكندا، والدكتور وجيه المراغى، استاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد بجامعة وندسور بكندا.