شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات: وزير الطيران مهتم بتحسين الخدمات المعيشية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم الأربعاء، الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مع العاملين بالشركة، للوقوف على المستجدات بوزارة الطيران المدني و طمأنة العاملين، حيث بدأ "جنينة" الإجتماع بتوجيه الشكر للعاملين على ما تم إنجازه فى خلال عام ونصف، لافتا أن ما تم إنجازه في خلال هذه الفترة لم يسبق إنجازه فى تاريخ وزارة الطيران المدنى من قبل.

وأكد جنينة حرص وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، إهتمامه بتحسين الخدمات المعيشية لصالح العاملين من خدمات طبية، وحالات إنسانية وانتقالات، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإنتهاء منها قبل إنعقاد الجمعية الرئيسية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

كما أعلن جنينه الإنتهاء من اللائحة المالية وبدء تنفيذها إعتبارا من يناير 2020 مبشراً العاملين بأن القادم أفضل على جميع الأصعدة.

وفى نهاية الإجتماع حث العاملين على العمل الجاد، قائلا: " نعمل جميعاُ فى خدمة القطاع و فى النهاية كلنا نعمل لنجاح المنظومة".

وكانت قد نفت وزارة الطيران المدنى، أمس الثلاثاء، ما تم تداوله من شائعات وأقاويل، خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي للعاملين بقطاع الطيران فيما يتعلق بتغييرات داخل قطاعات الوزارة.

وقالت وزارة الطيران، فى بيان لها، إن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبا على أداء العاملين والقيادات داخل الوزارة.

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وأهابت وزارة الطيران المدنى، العاملين بكافة الهيئات والشركات التابعة عدم تداول أية معلومات أو قرارات غير صحيحة علي صفحات التواصل الاجتماعى سواء على الحسابات الشخصية أو الصفحات العامة، غير الصادرة من المركز الإعلامى التابع لوزارة الطيران المدنى إذ أنها الجهة الرسمية المنوط لها الإعلان عن أى قرارات صادرة من وزير الطيران المدنى.

تجدر الإشارة إلى أن الساعات القليلة الماضية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعى، تداول عدة أنباء تفيد بحركة تغييرات في قيادات وزارة الطيران المدنى، وهو الأمر الذى نفته الوزارة رسميا.

فى سياق متصل، قالت النقابة العامة لأعمال النقل الجوى فى بيان لها أنه جرى أمس الثلاثاء اجتماع بين رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى حسن شحاتة مع وزير الطيران كابتن محمد منار وزير الطيران المدني وتناول الحوار بعض الموضوعات الخاصة بالعاملين وكيفية العمل فى المرحلة المقبلة، وأكد معالى الوزير على الالتزام بأنه لا مساس فى اى مكتسبات اكتسبها العاملين من مزايا عينية ومادية.

وسوف تشهد المرحلة القادمة كل الخير لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى، وحيث ناشد وزير الطيران جميع العاملين على بذل الجهد لاستكمال المسيرة، ولا ننصاع وراء أى شائعات.