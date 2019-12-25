شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. أول اجتماع لمجلس إدارة نادى القضاة بتشكيله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة ، أن مجلس الإدارة المنتخب سيعقد يوم الجمعة القادم الموافق 27-12-2019، أولى جلساته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بعد الانتخابات التى أجريت الجمعة الماضية، وأشار ماحدث نادى القضاة فى بيان له، إن الانتخابات شهدت إقبالا غير مسبوق، والتى أسفرت عن فوز القائمة كاملة عدا مقعد واحد التى تشكل منها المجلس الجديد، وأضاف أن جدول أعمال المجلس يتضمن فى تلك الجلسة، تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية وتوجيه الشكر للقضاة أعضاء الجمعية العمومية، وكذلك الإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التى ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضارى التى تمت به وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور مراسم افتتاح هذا النادى العريق الذى سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه فى عام 1949.

وأسفرت نتيجة انتخابات نادى القضاة عن فوز المستشار محمد عبد المحسن بولاية ثانية لرئاسة نادى القضاة بحصوله على 2627 صوتا، وفوز المستشار أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين وحصل على 2541 صوتا، وفاز عن مقاعد المستشارين كلا من المستشار أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض ( 2677 صوتا)، والمستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف (2591 صوتا)، والمستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف (2337 صوتا)، والمستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض (2764 صوتا)، والمستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف ( 2747 صوتا).

وفاز عن مقاعد رؤساء المحاكم كل من ، المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة ( 2382 صوتا) ، والمستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة ( 2620 صوتا) ، والمستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة (2374صوتا) ،و المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة (2850 صوتا)- مستقل ، المستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة ( 1203 صوتا).

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وفاز عن مقاعد النيابة العامة كل من : المستشار أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض ( 2208صوتا) ، والمستشار محمود الميرغنى المحامي العام بنيابة النقض ( 3114 صوتا)، والمستشار حازم أبوسديرة المحامي العام بنيابة النقض ( 3419 صوتا) ، والمستشار محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة ( 3231 صوتا) ، و المستشار محمد فاروق وكيل النائب العام ( 1355صوتا).