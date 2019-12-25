شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مصر ستظل بلد الأمن وشعبها يتميز بالسماحة الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد برئاسة المطران كريكور أوغسطنيوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك.

وقال عبد العال، إن الأعياد فى مصر فرصة لإظهار وحدة الشعب المصرى بمختلف طوائفه موجهاً التهنئة للمسيحيين بعيدهم.

كما شارك المحافظ نائباً عن رئيس مجلس الوزراء فى احتفال بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس برئاسة البطريرك/ ثيوذوروس الثانى بابا وبطريرك الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد والذى أقيم بمقر البطريركية بحضور المستشار حسام زعتر مندوب رئاسة الجمهورية وعدد من قيادات الدولة.

وأكد المحافظ على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب وان مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

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يذكر أن الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربى، صلت مساء أمس الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد فى كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الانجليكانية الأسقفية.

وتزينت الكنائس أمس بأضواء الميلاد ووضعت فى باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروى قصة الميلاد.

كما كثفت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشرت الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التى أدى فيها القداس مساء أمس ومنعت مرور السيارات فى محيط الكنائس كما استعانت ببوابات إلكترونية وأجهزة الكشف عن المعادن، والشرطة النسائية لتفتيش السيدات. وكانت محافظة القاهرة كثفت من أعمال النظافة بمحيط الكنائس، كما تم رفع الإشغالات بكافة أشكالها، بالإضافة إلى تزيين مداخل الكنائس بالأعلام المصرية.

وكانت رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ودار الإفتاء والبابا تواضروس أرسلوا مساء أمس مندوبين، لكنائس الطوائف المسيحية التى تتبع التقويم الغربى، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما أرسل محافظ القاهرة رؤساء الأحياء مندوبين عنه فى الكنائس التى احتفلت أمس بعيد الميلاد المجيد.