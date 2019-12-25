شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. السيسي: نعمل للحفاظ على مصر ومنعها من السقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني فى الفيوم، وإعلان الرئيس طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة.

كما تنشر الخليج 365 غدا أقوى ملحق اقتصادى عن حصاد الاقتصاد المصري فى عام 2019، إضافة إلى ملحق عن مستقبل السوق العقارى فى مصر.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..- الرئيس يفتتح عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيوانى بالفيوم.. ويؤكد: نعمل للحفاظ على مصر ومنعها من السقوط

- السيسي: المهمة الأساسية للقوات المسلحة الحفاظ على المسار الدستورى ومدنية الدولة وديمقراطيتها مشروعات الإنتاج الحيوانى تهدف لمواجهة ارتفاع الأسعار.. والدولة معنية باستعادة كل البحيرات القضية فى بلدنا هى إدارة المنشآت.. و"هناك ثقافة تشكلت بأن المال العام ومنشآته مباحين"

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