شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تناقش خطورة مواقع التواصل الاجتماعى على الأطفال وأهمية دور الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة المرأة والأسرة والطفل فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الاوقاف، برئاسة الدكتورة آمنة نصير، لبحث مقومات التربية لجيل العصر، حيث تناولت أهمية دور التربية الأسرية القويمة ما بين الأمس والغد، ودور وسائل الإعلام فى تقويم الأسرة، وضرورة متابعة الأسرة لأبنائها عند التعامل مع الوسائل الإعلامية والسوشيال ميديا، وضبط لغة الحوار، ومناسبتها للذوق العام، والعمل على تخصيص برامج موجهة للأطفال .

وطالبت اللجنة أن تكون هناك برامج لمعالجة المشكلات التى تواجه الأسرة، وأن تكون واسعة الانتشار لتصل إلى شبابنا وأطفالنا بما تحمله من قيم ومبادئ، مع اختيار الضيوف المناسبين، عملا على ارتقاء الذوق العام، كما يجب التوقف عن تقديم النماذج التى تسيئ إلى قيمنا وأخلاقنا.

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كما ناقشت اللجنة ضرورة الاهتمام بالبرامج الدينية من حيث اختيار الضيوف والموضوعات المفيدة وتضمينها للأعمال الدرامية والسينمائية، مؤكدة على ضرورة خروج مدونة السلوك للطفل لتكون خريطة ملزمة أدبيًّا لكثير من المفاهيم والصور الدرامية .

وتناقش اللجنة فى الجلسة القادمة موضوع باب المرأة والأسرة فى مجلة منبر الإسلام، ومجلة الفردوس (مجلة كل الأطفال)، فيما تُعقد لجنة السنة والسيرة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف غدًا الخميس فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا برئاسة د. أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وذلك لمناقشة جدول أعمال اللجنة، والذى يتضمن استكمال إعداد الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية وغيرها من الأعمال.

وحول نشاطات الوزارة لإعداد جيل من الدعاة يدرك لتطورات العصر ومخاطر المرحلة حددت الوزارة موعد الاختبار التحريرى للمرشحين لمسابقة الإمام المثالى، وذلك يوم الأحد 5 يناير المقبل، فى تمام الساعة التاسعة صباحا بمسجد النور بالعباسية، وتكون مكافأة الفائز خمسين ألف جنيه.