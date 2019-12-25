نشرة الحوادث المسائية.. إخلاء سبيل المتهمين بقتل "كلب المطرية" وسيدة تقتل زوجها بـ"سم صراصير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

جدول أعمال أولى جلسات "قضاة مصر"

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن مجلس الإدارة الجديد المنتخب سيعقد أولى جلساته برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الجمعة المقبلة.

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إخلاء سبيل 4 متهمين بقتل "كلب المطرية"

أخلت نيابة المطرية برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، سبيل المتهمين بقتل "كلب المطرية".

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"الجنايات" تُجدد حبس 16 متهمًا في قضية "خلية الأمل" 45 يومًا

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تجديد حبس 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تنظيم خلية الأمل".

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"الجنايات" تلغي إخلاء سبيل متهمة بالتحريض على العنف

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، وقررت إلغاء قرار إخلاء سبيل رانيا محمود جويلي، وحبسها 45 يومًا على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لاتهامها بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.

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تأييد براءة 6 محامين بقضية التجمهر داخل محكمة حلوان

قضت محكمة جنح مستأنف حلوان، بتأيبد براءة 6 محامين وتغريم 3 منهم بتهمة التجمهر داخل محكمة حلوان.

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حيثيات الحكم بإعدام المتهمين في قضية "ميكروباص حلوان"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثياتها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

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وزير العدل الجديد يستقبل رؤساء الهيئات القضائية والمركزي للمحاسبات

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، رؤساء الجهات والهيئات القضائية والجهاز المركزي للمحاسبات، لتلقي التهنئة لتوليه حقيبة وزارة العدل.

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"الداخلية" تستقبل عددا من العلماء ورجال الدين بسجني "القناطر والمرج"

استقبل سجني (القناطر "رجال، نساء" – المرج)، عددٍ من العلماء، ورجال الدين لعقد ندوات توعوية ودينية، وإقامة الصلوات والشعائر الدينية للنزلاء.

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إحالة 4 عاملين بمستشفى فوه للتأمين الصحي للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 من العاملين بمستشفى فوه للتأمين الصحي بمحافظة كفرالشيخ للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال الطبي الجسيم الذي تسبب في وفاة سيدة عقب حقنها بعقار خاطئ عند تخديرها نصفياً لإجراء عملية ولادة قيصرية لها.

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حبس المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها في الزيتون

أمرت نيابة غرب القاهرة الكلية، بحبس ربة منزل وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوج المتهمة في منزله بالزيتون.

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