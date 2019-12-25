"الجنايات" تُجدد حبس 16 متهمًا في قضية "خلية الأمل" 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تنظيم خلية الأمل".

المتهمون هم: "محمد أ.، ورامي ن.، وأحمد ع.، وأحمد ع.، وأسامه ع، وتاج ال.، وتقى ع.، وحسام م.، وخالد أ.، وزياد ع.، وعمر م.، وكمال س.، ولؤيه ص.، وهشام ف.، وهاني ع.، ومختار ف.".

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.

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تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين قاموا بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وكان قطاع الأمن الوطني رصد مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.