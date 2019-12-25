"الجنايات" تلغي إخلاء سبيل متهمة بالتحريض على العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا، وقررت إلغاء قرار إخلاء سبيل رانيا محمود جويلي، وحبسها 45 يومًا على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لاتهامها بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.
ووجهت النيابة للمتهمة ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
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