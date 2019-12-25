أمطار تصل لغزيرة ورعدية.. بيان من الأرصاد عن طقس الخميس 26 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 12 19

طنطا 12 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 13 18

مطروح 12 17

السلوم 11 18

سيوة 08 17

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 14 20

السويس 11 20

العريش 12 19

رفح 11 19

رأس سدر 11 20

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نخل 07 19

نويبع 17 19

طابا 12 19

كاترين 00 16

الطور 11 19

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 14 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 10 19

بني سويف 10 19

المنيا 10 20

أسيوط 08 20

سوهاج 07 21

قنا 08 21

الأقصر 07 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 09 21

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 18 27

أبو رماد 19 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 21 24