الأوقاف: إحالة مدير إدارة دكرنس لباحث دعوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إحالة الشيخ طارق سمير العدل، مدير إدارة دكرنس، بمديرية الدقهلية، إلى باحث دعوة، لـ"خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي".
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن إحالة الشيخ المذكور إلى باحث دعوة، جاء بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والمتضمنة مخالفات منسوبة له.
ولم يفصح البيان عن المخالفات المنسوية إلى "العدل".
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