عرض 4 مشروعات بمؤتمر رابطة العلماء المصريين بكندا وأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

قال ناصر الشيمي، رئيس رابطة العلماء المصريين بكندا وأمريكا، إنه تم إنشاء الرابطة عام ١٩٧٤؛ بهدف الربط بين العلماء المصريين بالخارج، والعلماء المصريين في الداخل، وتنفيذ بعض الأبحاث التي تحولها الرابطة إلى مشروعات في مصر.

وأضاف الشيمي، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنَّ المؤتمر يُقام هذا العام تحت عنوان "التنمية المستدامة في مصر والتطورات الابتكارية"، مشيرًا إلى أن أبرز الموضوعات التي يناقشها المؤتمر هو ربط البحث العلمي بالصناعة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وافتتح الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات المؤتمر رقم (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، الذي يقام في الفترة من 24-26 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "التنمية المستدامة في مصر والتطورات الابتكارية للغد".

وأوضح رئيس رابطة العلماء المصريين بكندا وأمريكا، أن هذا العام يشهد تطبيق عملي لإنشاء محطة لتحلية مياه الصرف الصحى بالمعالجة الثلاثية بتكفلة أقل، لتحقيق أعلى استفادة، إضافة إلى ربط التلاميذ من ٦ سنوات بالتكنولوجيا وتعليمهم البرمجة وتطبيقها على التابلت، وكذلك عرض نموذج سيارة بدون قائد، وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة في المصانع، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.