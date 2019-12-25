السيسي: أنجزنا ملف الكهرباء.. ونعالج مشاكل النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة حققت الكثير من المجهودات في ملف الكهرباء وأنجزتها، وتعالج حالياً مشاكل قطاع النقل.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي، في لقاءه مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف، على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، الأربعاء.

وأضاف الرئيس السيسي: كلما تعافى الاقتصاد، زادت قدرتنا على التقدم بمجال السياحة والزراعة وغيرها من المجالات، لافتًا إلى أن مصر ركيزة حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها.

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