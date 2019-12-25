مصر | النيابة ترسل عينة من لحوم فاسدة مضبوطة بالمرج للطب البيطرى

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط خ س، 2 عام، صاحب محل لفرم اللحوم بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات العنوان لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ومحققًا أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 1.450 طن لحوم مجمده، 650 كيلو دهون، 256 كيلو لحوم ضأن، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أعلنت ضبطيات اللحوم أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال الشهر الماضى وبعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن اسفرت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت 167.651 كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لحدوث تغيير فى صفاتها او مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وبلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 909 محضر.

وأكدت الخدمات البيطرية، أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة بالحفاظ على صحة المواطن، تؤكد هيئة الخدمات البيطرية على الدور الرقابى الهام للهيئة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى ادارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الاسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى.