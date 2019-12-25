مصر | شنق نفسه بعد وفاة صديقه.. تفاصيل انتحار طالب بمنشآة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شنق نفسه بعد وفاة صديقه.. تفاصيل انتحار طالب بمنشآة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على مدار شهر كامل حاول طالب كلية الهندسة أن يحمي من ذاكرته مشهد مصرع صديقه أمام عينه في حادث سير، لكنه لم يستطع نسيان الكابوس حتي قرر أن يلحق به بالانتحار شنقا داخل منزله بمركز منشآة القناطر الواقع بشمال قطاع اكتوبر.

كانت البداية عند مطلع الشهر الماضي، عندما كان طالب الهندسة وصديقه يجتمعان، لكن القدر شاء أن يفرقهما، بحادث سير راح ضحيته الصديق، أمام أعين طالب الهندسة، وبعد دفنه صديقه، والإنتهاء من مراسم العزاء، ظن أنه سوف يستطيع نسيان المشهد المأساوي مع مرور الأيام، لكن خيب ظنه، وكان دائما ما يمر المشهد كـ " شريط " في مخيلته، ودخل بعدها في حالة نفسية، كانت تسوء يوما تلو الآخر، حتى قرر أن يلحق بصاحبه.

في بداية الأسبوع الجاري، فكر في خطة يلحق بها لصاحبه، حتي خطر بباله أن ينتحر عن طريق شنق نفسه بحبل فى سقف الغرفة، وبدأ في تنفيذ خطته وربط " حبل غسيل" بجنش معلق بسقف الغرفة"، ووضعه حول رقبته، لم يستغرق سوي دقائق معدودة بعدها ليترك الحياة، لاحقا بصاحبه.

غاب طالب الهندسة عن أهله لساعات، حتي لاحظ الجميع غيابه، وبالبحث عنه، عثر على جثته معلقة بسقف الغرفة، وبمحاولتهم إسعافه تبين وفاته، فأبلغوا مركز شرطة منشآة القناطر، لتحضر بعدها قوة أمنية تعاين مكان الحادث، وعثروا على جثة طالب عمره 18 سنة، يرتدي كامل ملابسه، ومعلق بحبل الغسيل، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية سوى وجود حز حول رقبته.

وبسؤال أهليته قرروا بأنه كان يمر بأزمة نفسية منذ شهر، لمشاهدته وفاة صاحبه في حادث سير، ولم يتهموا أحد فى وفاته، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.