مصر | النيابة: لا شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: لا شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة حريق شقة سكنية بمنطقة المنيب بالجيزة، فيما طلبت التحريات.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق بداخل الشقة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية، بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب دون إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل أحد الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

