أخبار مصر | نائب محافظ الجيزة تتفقد مدينة الطلبة والطالبات  

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ الجيزة تتفقد مدينة الطلبة والطالبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهلت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أولى جولاتها الميدانية بزيارة لمدينة الطلبة والطالبات بالمه‍ندسين للوقوف على سير منظومة العمل بالمدينة والإطلاع على المجهودات التى تبذل على أرض الواقع وسبل تطوير الخدمات المقدمة لهم.

حيث تفقدت هند عبد الحليم مسرح المدينة ومكتبتها الثقافية ثم مطاعم المدينة ووحدات الإقامة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمه للمقيمين بالمدينة، كما ألتقت بعدد من الطلاب والطالبات وإستمعت لآرائهم وأبرز المعوقات التى تواجههم.

ووجهت نائب المحافظ بإستمرار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب والعمل على توفير سبل الراحة اللازمة لهم فى ظل التوجيهات العامة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما ألتقت بأحد الطلاب الموهوبين فى العزف على الناى وإستمعت إلى مقطوعة موسيقية قام بعزفها، مؤكدة على أهمية تنمية الجوانب الثقافية والفنية والرياضية للطلاب وتكريم الموهوبين منهم لتحفيزاهم على مواصلة تفوقهم وذلك فى إطار فاعليات خطة الأنشطة الطلابية التى تنفذها المدينة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة داخل المدينة حمدى الديب مدير عام المدينة وأحمد حمدى الأشهب مدير المدينة.