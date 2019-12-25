أخبار مصر | نقيب المنشدين: السرادقات العشوائية تحتل نصف ميدان الحسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المنشدين: السرادقات العشوائية تحتل نصف ميدان الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: هناك السرادقات العشوائية (التى يتاجر بها البعض) وأدعوا الله أن يعفيني من الصدام والنزول لمستوي من القبح والهوان، سكتنا عنه فأصبح معتادًا عندهم، السرادقات احتلت نصف الميدان تقريبًا وضيقت علي الجمهور وعلي التجهيزات والمعدات الخاصة بالإحتفال مما أدي إلي تشويه صورة سادتنا الصوفية ورقي مشايخها وأبنائها ومريديها، وتشويه صورة المشهد الحسيني في الإحتفال هذا العام.
وأضح التهامي، أن": تزامن ذكري مولد الامام الحسين مع أعياد الميلاد أمر يزيد من الضغط في التأمين على وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة علي وجه الخصوص، ودورهم الكبير في تأمين الميدان في الليلة الختامية وحرصهم علي إتمام الحفل بسلام لإسعاد محبين آل البيت ومشاركة مني في تحمل المسؤولية معهم وحرصًا منا جميعًا علي سلامة الناس، وأن كل لحظة بتعدي بسلام لها ثمنها من راحتهم، وتعب أعصابهم، واستعدادهم الأمني أخذت قراري أن أبدأ بدري وأنهي الحفل بدري".
ومن ناحية أخرى، استنكر عدد من محبي آل البيت السرادقات العشوائية في المولد، موضحين: "فى حين يتم التجهيز على أعلى وأرقى مستوى للاحتفال بليلتى ختام مولد مولانا الحسين كرم الله وجهه يتم إقامة مثل هذه السرادقات والخدمات العشوائية ملاصقة للمسرح مباشرةً، هذا الجزء كان متسع كبير لجمهور حفل الشيخ محمود التهامي اليوم والشيخ ياسين التهامي غدا وإذا بهذا التنظيم العشوائي يتم الاستيلاء على هذا الجزء المهم للجمهور الكبير المتوقع حضوره والذى عادة ما لا يكفيه كامل المكان والكثيرون يتركون الحفل لضيقه على حاضريه، أتمنى أن يتم اذالة هذه الخدمات اليوم أو على أقل تقدير غدا رحمة بالمحبين".