أخبار مصر | نقيب المنشدين: السرادقات العشوائية تحتل نصف ميدان الحسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المنشدين: السرادقات العشوائية تحتل نصف ميدان الحسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، على إنهاء حفلة أمس في مولد الحسين في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، موضحا أن الزحام كان كبيرا في الليلة الكبيرة هذا العام ومحبين مولانا الامام الحسين وجمهور الفقير إلي الله كان غير طبيعي.

وأضاف: هناك السرادقات العشوائية (التى يتاجر بها البعض) وأدعوا الله أن يعفيني من الصدام والنزول لمستوي من القبح والهوان، سكتنا عنه فأصبح معتادًا عندهم، السرادقات احتلت نصف الميدان تقريبًا وضيقت علي الجمهور وعلي التجهيزات والمعدات الخاصة بالإحتفال مما أدي إلي تشويه صورة سادتنا الصوفية ورقي مشايخها وأبنائها ومريديها، وتشويه صورة المشهد الحسيني في الإحتفال هذا العام.