أخبار مصر | أرقام مصرية جديدة دخلت موسوعة جينيس عام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مصرية جديدة دخلت موسوعة جينيس عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار السعى المصري للتقدم والتطوير في جميع المجالات ومنها البحث العملي وغيره، حققت مصر أرقام جديدة خلال هذا العام 2019 في موسوعة جينيس والتى جاءت من خلال مشروعات مصرية ضخمة.

حيث دخلت مصر موسوعة جينيس لأكثر من 60 مرة في الماضي ولكن كانت المشاركات شخصية عن أعمال مصرية بمجهود فردي في مختلف المجالات ومنها البحث العملي والرياضة وغيرها من المجالات.

وصلت مصر في هذا العام لموسوعة جينيس للأرقام القياسية مرتين ولكن أرقام هذا العام جاءت بالمشاركة بمشروعات قومية ضخمة وكان أولها "محور روض الفرج" أعرض كوبري على مستوى العالم.

وحققت مصر اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا جاء من داخل المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحة في يناير المقبل والأرقام القياسية الجديدة جاءت من خلال صورة مرسومة للملك توت غنخ أمون بالقهوة.

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وضع مصر علي طريق التطوير والانفرادات بتحقيق أرقام قياسية في مختلف المجالات يدفع بلدنا للامام ويضعها علي خريطة الدول المتقدمة ويتيح المزيد من الفرص للمصريين بالداخل والخارج للأبداع والإنتاج.

وفي سياق أخر نجد اليوم إعلان المدير التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية إطلاق مسابقة فى يناير 2020 لصعود أول مصريين للفضاء، وهذا خلال زيارة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لمقر وكالة الفضاء المصرية.

أصبحت أحلام الأمس حقائق اليوم ويمكننا جميعًا الفخر بالمجهود المصري الذي دفع بلادنا لتحقيق أرقام قياسية في مجالات مختلفة بالمنافسة مع الصين وأمريكا الشمالية وهذا الواقع الجديد مرسوم بأيدي مصرية.

